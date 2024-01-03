Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un Annesi Vefat Etti
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Bursa'da bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 83 yaşındaki Kamuran Coşkun, bugün hayatını kaybetti. Coşkun'un cenazesinin, yarın Mudanya ilçesindeki Duran Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un annesi vefat etti.
Bursa'da bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 83 yaşındaki Kamuran Coşkun, bugün hayatını kaybetti.
Coşkun'un cenazesinin, yarın Mudanya ilçesindeki Duran Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel