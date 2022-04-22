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Denizli Valisi Atik, makamını öğreniciye devretti

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli Valisi Atik, makamını öğreniciye devretti

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ortaokul öğrencisi Tuğba Kazel'e bıraktı.

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ortaokul öğrencisi Tuğba Kazel'e bıraktı.

Sevil Kaynak Ortaokulu öğrencisi Tuğba Kazel ve öğretmenleri Vali Atik'i makamında ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında valilik koltuğuna oturan Kazel, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'den kentteki eğitim çalışmaları ve okulların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Atik de ziyaretin sonunda Kazel'e çeşitli hediyeler verdi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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