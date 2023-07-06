Denizli Valiliği, ormanlık alanlara girişleri 3 ay yasakladı
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Denizli Valiliği, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişlerin 3 ay süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak, il genelinde mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları dışında uygulanacak ve 31 Ekim'e kadar devam edecek. Ormanlık alanlarda izin verilen yerlerde ve kamp alanlarında saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılmasına izin verilmeyecek.
Denizli Valiliği, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişlerin 3 ay yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yasak, il genelinde mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları dışında uygulanacak ve 31 Ekim'e kadar devam edecek.
Ormanlık alanların içinde izin verilen yerlerle, kamp alanlarında, saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek.