Denizli Valiliği, ormanlık alanlara girişleri 3 ay yasakladı

Denizli Valiliği, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişlerin 3 ay süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak, il genelinde mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları dışında uygulanacak ve 31 Ekim'e kadar devam edecek. Ormanlık alanlarda izin verilen yerlerde ve kamp alanlarında saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılmasına izin verilmeyecek.