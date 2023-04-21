Denizli Vali Yardımcısı Okur, vatandaşların bayramını kutladı
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Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Delikliçınar Yeni Camisi avlusundaki bayramlaşmaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile diğer ilgililer katıldı.
Vali Yardımcısı Okur ve beraberindekiler camiden çıkan vatandaşların bayramlarını kutladı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel