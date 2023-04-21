Üye Girişi
Haberi Paylaş
Denizli Vali Yardımcısı Okur, vatandaşların bayramını kutladı

Denizli Vali Yardımcısı Okur, vatandaşların bayramını kutladı

Güncel Haberler

Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Delikliçınar Yeni Camisi avlusundaki bayramlaşmaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile diğer ilgililer katıldı.

Vali Yardımcısı Okur ve beraberindekiler camiden çıkan vatandaşların bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Ramazan Bayramı Ali Değirmenci Mehmet Okur Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title