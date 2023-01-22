Denizli, Uşak, Aydın ve Manisa'da 'İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına' tepki

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta tepki gösterildi.

Denizli'de İl Müftülüğünün çağrısıyla müminler Delikliçınar Camisi'nde sabah namazında buluştu.

Namazın ardından cami önünde basın açıklaması yapan İl Müftüsü Mehmet Aşık, her türlü siyasi ve politik ayrılıkların bir kenara bırakılması, bir ve beraber olunması gerektiğini vurguladı.

Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadıklarını dile getiren Aşık, "Kafirler o nuru söndürmek istese de söndüremeyecektir. Rabb'imize dua edeceğiz, sakin olacağız, taşkınlığa sebebiyet vermeyeceğiz. Müslüman'a yakışan budur. Samimi bir şekilde hayatımızı Allah'ın Kur'an'ına vakfedeceğiz ve İslam'ı yaşamaya, Resulullah Efendimiz'i örnek almaya çalışacağız." dedi.

Uşak

Uşak'taki Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Hacı Zeybek Camisi'nde inananlar sabah namazı için bir araya geldi. Sabah namazı sonrasında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Süheyl Yasin Aslan, Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kur'an'a yönelik saygısızlığın insanlık suçu olduğunu kaydeden Aslan, "Yüce kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız." ifadesini kullandı.

Aydın

Aydın'da da İl Müftülüğünün düzenlediği sabah namazı programında müminler bir araya geldi.

Efeler ilçesindeki Bey Camisi'nde buluşan inananlar sabah namazı sonrasında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Manisa

Manisa'da Sultan Camisi'nde toplananlar sabah namazının ardından dua etti.

TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Osman Güreser, yaptığı açıklamada, Stockholm Büyükelçiliği önündeki eylemin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Saldırıyı kınadıklarını aktaran Güreser, "Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici Batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki Türkiye'de size asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var." diye konuştu.