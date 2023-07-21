Denizli TMO Başmüdürlüğü'nü ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, çiftçinin iyi bir üretim sezonu geçirdiğini dile getirdi

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Denizli Tarım Mahsulleri Ofisi Başmüdürlüğünü ziyaret ederek çiftçinin iyi bir üretim sezonu geçirdiğini belirtti. Çınar, yapılan çalışmalar ve ekim alanları hakkında bilgi verdi ve çiftçilerin endişelenmemesi gerektiğini söyleyerek son buğday tanesine kadar alım yapılacağını müjdeledi.

Denizli TMO Başmüdürlüğü'nü ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, çiftçinin oldukça iyi bir üretim sezonu geçirdiğini dile getirdi.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Denizli Tarım Mahsulleri Ofisi Başmüdürlüğünü ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette TMO Denizli Başmüdürü Yücel Türkanoğlu ile bilgi alışverişinde bulunan ÇINAR yaptığı açıklamada; " Ülkemizin pek çok yerinde olduğu gibi İlimizde de bu yıl tarımsal anlamda zaman zaman dolu, aşırı yağış sel ve su baskını gibi afetler yaşadık. Hamdolsun yaşanan tüm bu afetler de meydana gelen zararlara rağmen çiftçimiz hububat üretimi bakımından oldukça iyi bir üretim sezonu geçirmektedir" ifadelerini kullandı.

"1 milyon 250 bin dekar ekiliş gerçekleştirildi"

Sözlerine devam eden İl Müdürü Çınar, kent genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Şakir, "İlimizde bu yıl yaklaşık 680 bin dekar Buğday, 565 bin dekar civarı Arpa olmak üzere 1 milyon 250 bin dekara yaklaşan ekiliş gerçekleştirildi. Bakanlığımız, İl Müdürlüğümüz ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen projeler kapsamında çiftçimize bin 435 ton hububat tohumu dağıtımı yapılarak ekim alanlarında geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 5 civarında artış sağlanmış oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alımların yapılması da çiftçilerimizin bu stratejik ürüne yönelmesinde etkili olmuştur" dedi.

"Çiftçinin elinde son buğday tanesine varıncaya kadar alım yapılacak"

Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, çiftçilerin endişelenmemesi gerektiğini, kendilerinin elindeki son buğday tanesine kadar alım yapılacağını söyleyerek müjdeyi verdi. Çınar, "Denizli TMO Başmüdürlüğü tarafından sorumluluk sahsı olan Denizli, Burdur ve Antalya illerinin yanı sıra Aydın Isparta İllerimizin belirli ilçelerine toplam 17 noktada hizmet vermektedir. İlimizde de Merkez, Acıpayam, Kaklık, Çardak, Çal, Çivril ve Tavas'ta haftanın 7 günü olmak üzere günlük 4.500 ton randevu verilmekte. Kimse endişelenmesin, bu anlamda çiftçimizin elinde son buğday tanesine varıncaya kadar alım yapılacak, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı tüm üreticilerimizin ürünü alınacak" dedi. - DENİZLİ