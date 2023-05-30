Denizli Ticaret Odası, Yerel Eylem Grupları Şenliği'ne Ev Sahipliği Yapacak

Denizli Ticaret Odası, Denizli'de ilk kez düzenlenecek olan Yerel Eylem Grupları Şenliği'ne ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 1-2 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve yerel eylem grupları tarafından organize edilecek.

Denizli Ticaret Odası (DTO), kentte ilk kez düzenlenecek olan yerel eylem grupları şenliğine ev sahipliği yapacak.

Denizli Yerel Eylem Grubu (YEG) dernekleri tarafından gerçekleştirilecek olan YEG Şenliği, Denizli'de ilk defa düzenleniyor. Denizli YEG'de Serinhisar'da kurulu Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği, Bozkurt'ta kurulu Hambat Yerel Eylem Grubu Derneği, Buldan'da kurulu Doku Yerel Eylem Grubu Derneği, Çal'da kurulu Kayı Pazarı Yerel Eylem Grubu Derneği, Çameli'de kurulu Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği ile Kale ve Beyağaç'ta kurulu Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği olmak üzere 6 dernek faaliyet gösteriyor.

Yerel Eylem Grubu üyesi derneklerin birlikte organize ettikleri, Türkiye'de bir ilk olan Denizli YEG Şenliği, 1-2 Haziran 2023 tarihlerinde Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) hizmet binası önünde gerçekleştirilecek. Etkinlikte stant açacak olan derneklerin temsilcileri, faaliyet bölgelerini ve yerel ürünlerini anlatacaklar; ürünlerinin tadımı ile tanıtımını yapacak.

Yerel Eylem Grupları, yerelde yaşayan toplulukların harekete geçirilmesi ve kırsal kalkınmanın yerelde yaşayan topluluklar aracılığıyla gerçekleştirilmesi amacıyla, Avrupa Birliği IPARD Leader Yaklaşımı'nı hayata geçirmeyi hedefliyor. - DENİZLİ