Denizli Pamukkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
ORMAN Genel Müdürlüğü, Denizli Pamukkale'de çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) Denizli Pamukkale'de çıkan orman yangının kontrol altına alındığı açıklandı.
OGM tarafından yapılan açıklamada, "Denizli Pamukkale'de orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel