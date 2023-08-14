Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Enver Birsin (55) yönetimindeki 20 AJT 327 plakalı tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Yahşiler Mahallesi Seki mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada Havane Örgen (55) hayatını kaybederken, sürücü ve diğer yolcular ise Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.