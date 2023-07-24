Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 4 dekar alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Denizli'nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pınarkent Mahallesi Çakıroluk mevkisinde orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 2 itfaiye aracı ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yaklaşık 4 dekar alanın zarar gördüğü belirtilen yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.