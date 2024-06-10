Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahele ediliyor. Çeşmebaşı Mahallesi'nde tarım arazisi ile ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 21 arazöz, 3 dozer, 11 su ikmal aracı, bir dozer ile 130 personel sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahele ediliyor.
Çeşmebaşı Mahallesi'nde tarım arazisi ile ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 21 arazöz, 3 dozer, 11 su ikmal aracı, bir dozer ile 130 personel sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.