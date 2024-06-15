Denizli'nin Kale ilçesindeki tarihi Cevherpaşa Camisi ibadete açıldı
Denizli'nin Kale ilçesinde bulunan tarihi Cevherpaşa Camisi, cuma ve bayram namazları için ibadete açıldı. Kale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, caminin uzun bir süredir kapalı olduğu ve cuma ve bayram namazları için hazırlandığı belirtildi. Belediye tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenlenerek vatandaşların camiye ulaşımı sağlandı. Camide gerçekleştirilen cuma namazıyla birlikte vatandaşlar eski anılarını hatırlayarak mutluluk yaşadı.
Denizli'nin Kale ilçesindeki tarihi Cevherpaşa Camisi, cuma ve bayram namazları için ibadete açıldı.
Kale Belediye'sinden yapılan açıklamada bir süredir ibadete kapalı olan caminin cuma ve bayram namazları için hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, vatandaşların camiye gidebilmesi için belediyenin ücretsiz otobüs seferleri düzenlediğini kaydetti.
Camide ibadet, cuma namazı ile başladı. Namaz kılan vatandaşlardan Kemal Onat, uzun zaman sonra tarihi camide yeniden namaz kılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Eski anılarımızı hatırladık. 1960 yılında burada imamı hala hatırlıyorum. Camimiz uzun zamandır kapalıydı, bu cuma namazı nasip oldu, çok mutlu olduk." dedi.
Şükrü Onat ise belediye yetkililerine ve ilçe müftülüğüne teşekkür etti.???????