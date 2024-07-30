Denizli'nin Çivril ilçesinde orman yangını çıktı
Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler müdahale ediyor.
Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Somak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve yer ekibi ile müdahaleye başlandı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.