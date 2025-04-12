Denizli'nin Çivril İlçesinde 3,9 Büyüklüğünde Deprem
Denizli'nin Çivril ilçesinde AFAD verilerine göre saat 04.37'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7,06 kilometre olarak kaydedildi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.37'de merkez üssü Çivril olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel