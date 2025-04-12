Denizli'nin Çivril İlçesinde 3,9 Büyüklüğünde Deprem

Denizli'nin Çivril ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.37'de merkez üssü Çivril olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.