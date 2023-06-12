Denizli'nin Çameli ilçesinde sağanak sonrası dere taştı

Çameli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası dere taştı, ev ve ahırları su bastı. Taşkın nedeniyle mahallelere ulaşım sağlayan kara yolu kısa süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, bölgede iş makineleriyle çalışma yaptı.