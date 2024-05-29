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Denizli'nin Çameli ilçesinde dolu yağışı nedeniyle hasar oluştu

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Çameli ilçesinde meyve ağaçları ve tarım arazileri dolu yağışı nedeniyle hasar gördü. Dolu nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü ve sürücüler trafikte güçlük çekti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

Öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından görülen dolu yağışı, ilçe merkezi, İmamlar, Belevi ve Yumrutaş mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Ağaçlar ile tarım arazilerine zarar veren dolu nedeniyle bazı bölgelerde biriken dolu alanı beyaza bürüdü.

Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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