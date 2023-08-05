Üye Girişi
Haberler

Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan örtü yangını köylüler tarafından söndürüldü

Güncel Haberler

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Arıkaya Mahallesi'nde ormana yakın otluk alanda çıkan yangın köylüler tarafından söndürülürken, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan örtü yangını köylüler tarafından söndürülürken, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Arıkaya Mahallesi'nde ormana yakın otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler gelene kadar yangına müdahale eden vatandaşlar, ekiplerle birlikte yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ayrıca bölgede ekiplerce soğutma çalışması sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title