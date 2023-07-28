Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli'nin Çal ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangını söndürüldü.

Süller Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz, 4 itfaiye, 1 dozer, 2 greyder, 6 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.