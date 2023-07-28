Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
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Denizli'nin Çal ilçesindeki makilik alanda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dekar alan zarar gördü.
Denizli'nin Çal ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangını söndürüldü.
Süller Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz, 4 itfaiye, 1 dozer, 2 greyder, 6 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangında yaklaşık 20 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.