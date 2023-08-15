Denizli'nin Çal ilçesinde ata tohumlarından susuz üretilen meşhur kavunun hasadı başladı

Denizli'nin Çal ilçesinde ata tohumlarından susuz üretilen meşhur kavunun hasadına başlayan üreticiler, ürünlerini boş tenekeden yaptıkları düzenekle domuzlara karşı koruyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde küçük alanlarda ata tohumlarından susuz ve tamamen doğal üretilen meşhur Çal kavununda hasat başladı. Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, dışı beyaz renkli, içi pembe, damak çatlatan tadıyla meşhur kavuna diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi domuzların büyük zarar verdiğini söyledi. Sınırlı bölgelerde üretilen Çal kavununu korumak için kavun üreticileri tarafından hurda tenekeler kullanılarak rüzgarında etkisiyle ses çıkartan düzenekler yapıldığını anlatan Çil, "İlçemizde bağcılığın meşhur olduğu kadar, Çal kavunuyla da meşhurdur. Çal kavununun üretimi ilçemizde oldukça eskidir. Birçok tarım ürününde olduğu gibi kavun ekili tarım arazilerine de domuzlar büyük zarar veriyor. Sürüler halinde gezen domuzlar kavunların çekirdeklerini yemek için bütün tarlayı bozabiliyor. Domuz zararlısından biraz korunmak isteyen çiftçilerimiz de buldukları hurda tenekelerden ses çıkartan düzenekler yaparak tarlalarının bazı bölümlerine asıyorlar" dedi.

Nöbette tutuyorlar

Meşhur kavunun üretildiği tarlalarda ses çıkartan düzeneklerin yanında çiftçilerinde geceleri tarlalarda nöbet tuttuğuna dikkat çeken Çil, "Üretim tabii ki her yönüyle birçok zorlukları içeriyor. Hava şartları, sıcaklık, kuraklık ürünlerdeki girdi maliyetleri hepsi etkili. Bunların yanında birde domuz zararlımız var. Yaban domuzları gelip arazilerde özellikle kavun ekili, kavun dikili arazilerde kavun çekirdeklerini yiyebilmek için çok büyük zarar veriyor. Köylümüz, üreticimiz de böyle ses çıkarsın, hayvanları bir nebze uzaklaştırsın diye tenekelerden basit düzenekleri kendileri yapıyor. Sadece bu düzenek kavun tarlalarını kendi başına burayı korumaya yeterli değil, çiftçilerimiz her gece bu ürünün başında domuz nöbeti tutup beklemekte" diye konuştu. - DENİZLİ