Denizli'nin Çal ilçesinde anız yangını: 50 dekar alan zarar gördü

Denizli'nin Çal ilçesinde başlayan anız yangını, ekili tarım arazilerine sıçradı ve 50 dekar alan zarar gördü. Yangına orman ve itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek büyümesini engelledi.

Denizli'nin Çal ilçesinde anızda başlayan yangın, ekili tarım arazilerine sıçradı. Hasadı yapılmamış arazilerinde de etkilendiği yangında, 50 dekar alan zarar gördü.

Denizli'nin Çal ilçesi Hançalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedene çıkan anız yangını, kısa sürede genişleyerek hasadı yeni yapılmış ve daha hasadın yapılmadığı tarım arazilerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye bölgeye sevk edilen Çal Orman İşletme Şefliğine bağlı 3 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinde görevli 2 itfaiye aracı, yangına kısa sürede müdahale etti.

Orman ve itfaiye ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında bir kısmı anız olmak üzere hasadı henüz yapılmamış ve hasat sonrası saman balyalarının hazırlandığı 50 dekar alan kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ