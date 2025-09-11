Haberler

Denizli'nin Buldan İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde Hasanbeyler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hasanbeyler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal, 5 ilk müdahale, iş makinesi ve 44 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel
