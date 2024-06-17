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Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların da müdahalede bulunduğu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Denizli Buldan Doğa Yaşam Güncel Haberler

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