Denizli'nin Baklan ilçesinde Toprak Sulama Birliği çalışanları greve gitti

Denizli'nin Baklan ilçesinde bulunan Toprak Sulama Birliğinde çalışan görevliler, aldıkları maaşın yetersiz olması ve yaşanan taşeron sorununu gerekçe göstererek çalışmama kararı aldı. Sulama pompasını durduran çalışanlar, sulama birliğinin önünde grev yaparken, 3 ilçeye bağlı 15 mahallenin susuz kaldığı öğrenildi.

Denizli'nin Baklan ilçesine bağlı Hadim Mahallesi'nde faaliyette bulunan Baklan Toprak Sulama Birliği'nde çalışan görevliler, maaşların azlığını ileri sürerek dün akşamdan itibaren iş bıraktı. Baklan, Çivril ve Çal ilçesinin etkilendiği 3 ilçede toplam 15 mahallenin grev nedeniyle susuz kaldıkları öğrenildi. Toplam 100 yakın görevlinin iş bıraktığı grev ile ilgili Baklan Sulama Birliği personelince yapılan açıklamada, zor şartlarda ve düşük maaşla çalıştırdıkları önü sürerek, "Uzun süredir zor şartlarda çalışıyoruz. Asgari ücret alıyoruz ama geçinemiyoruz. Taşeronlar 3 ay çalışıyor ve geri kalan aylarda işsiz kalıyor. Bizler hem maaşımızın düzeltilmesini hem de çalışma şartlarının tekrardan yapılmasını istiyoruz" açıklamasında bulundular. - DENİZLİ