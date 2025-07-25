Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Yangınla Mücadele Başladı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarım alanında başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sandalcık Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel