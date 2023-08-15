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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı

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Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi Armutalanı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 14.30 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi Armutalanı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevli 4 helikopter ve 3 uçağın yanı sıra çok sayıda arazöz, su tankeri ve yangın söndürme işçileri tarafından karadan ve havadan müdahale ediliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Acıpayam Denizli Güncel Haberler

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