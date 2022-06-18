Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklandı. Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 aylık çalışma sonucu Denizli, Aydın ve Muğla'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 2 kilo 251 gram metamfetamin, 5 bin 200 uyuşturucu hap, 58 gram eroin, 5 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 64 sentetik hap, sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçası ile uyuşturucu kullanımına yarayan 8 aparat ele geçirildi. Aramalarda bulunan iki av tüfeği, bir tabanca, iki muşta, 10 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 liraya el konuldu. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.