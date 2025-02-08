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Denizli Merkezli Silahlı Suç Operasyonunda 32 Zanlı Tutuklandı

Denizli Merkezli Silahlı Suç Operasyonunda 32 Zanlı Tutuklandı
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Denizli, Afyonkarahisar, Ankara ve Bingöl'de düzenlenen operasyonda silahlı suç örgütüne yönelik 33 şüpheliden 32'si tutuklandı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Denizli merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 32 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çıkar amaçlı silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Denizli, Afyonkarahisar, Ankara ve Bingöl'de tespit edilen 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 62 mermi, bıçak, muşta ve çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin kasten öldürme, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, nitelikli yağma, yasa dışı silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını, gençleri kullanarak sistematik ve örgütlü bir şekilde işlediği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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