Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Denizli merkezli 16 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart'ta "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında kent merkezli 16 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.???????