Denizli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 17 Tutuklama

Denizli merkezli 6 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 17'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Operasyon

İnternet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik Denizli, İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye'de dün düzenlenen operasyonda 5'i kadın 22 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların site üzerinden dolandırdıkları vatandaşları arayıp, kendilerini avukat olarak tanıtarak, eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutup para aldıkları belirlenmişti. Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiyi yaklaşık 12 milyon lira dolandırdığı tespit edilmişti.