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Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

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Denizli, Muğla ve Burdur'da düzenlenen operasyonda yakalanan 14 dolandırıcılık şüphelisinden 10'u tutuklandı. Şüphelilerin kiralık ev ve elektrikli motosiklet/ATV ilanlarıyla müşterileri dolandırdığı belirlendi.

Denizli merkezli üç ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması için çalışma yapıldı.

Sosyal medya ve internet sitelerine kiralık ev ve elektrikli motosiklet/ATV ilanları veren şüphelilerin, müşterilerin banka hesaplarına para yatırmasından sonra telefon ve sosyal medya hesaplarını kapattığı, bu şekilde haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Denizli, Muğla ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Denizli Burdur Muğla Atv Dolandırıcılık Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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