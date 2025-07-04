Denizli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 22 Şüpheli Gözaltında

Denizli merkezli 6 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Örgüt yöneticileri ve üyelerini belirleyen ekipler teknik ve fiziki takibin ardından Denizli, İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye'de belirlenen adreslere baskın gerçekleştirdi.

Operasyonda 5'i kadın 22 kişi gözaltına alındı.

İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren şüphelilerin dolandırdıkları vatandaşları arayıp, kendilerini avukat olarak tanıtıp, eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutup para aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiyi yaklaşık 12 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.