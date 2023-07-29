Denizli Merkezefendi'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangınına İtfaiye Müdahale Ediyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı ve tesisin dumanı kentin birçok noktasından görülebiliyor.