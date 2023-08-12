Denizli Merkezefendi'deki Büfede Yangın Çıktı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu büfe kullanılamaz hale geldi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir büfede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde A.D'ye ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.
Yangın sonucu büfe kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel