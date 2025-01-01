Denizli, Manisa ve Uşak valileri, yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti

Denizli, Manisa ve Uşak valileri, ziyaret ettikleri güvenlik güçlerinin ve kamu personelinin yeni yılını tebrik etti.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut Sarayköy, polis uygulama noktası ve Jandarma Otoyol Komutanlığına ziyarette bulundu.

Yeni yıl tedbirleri hakkında bilgi alan Coşkun, jandarma ekipleriyle katıldığı denetimlerde vatandaşların yeni yılını kutladı, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Denizli Devlet Hastanesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret eden Coşkun, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Coşkun son olarak Pamukkale Üniversitesi Amfi Park bölgesindeki uygulama noktasına gelerek burada görevli polis ekipleri ile vatandaşların yeni yılını kutladı.

Uşak

Uşak Valisi Naci Aktaş, yılbaşı akşamı kentin çeşitli noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekiplerine ziyarette bulundu.

Vali Aktaş, Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ile İzmir-Ankara ile Ankara-İzmir kara yolundaki jandarma ve polis denetim noktalarını ziyaret etti.

Jandarma ve polis ekiplerinin durdurduğu araçlardaki yolcu ve sürücülerin yeni yılını kutlayarak onlarla sohbet eden Aktaş, araçlarda bulunan çocuklara da çeşitli oyuncaklar verdi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan personeli ve hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret eden Aktaş, daha sonra Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görev başındaki personelle bir araya geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne de giden Aktaş, İsmet Paşa Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşların yeni yılını kutlayarak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki polis denetim noktasına da ziyarette bulundu.

Burada açıklama yapan Aktaş, 32 noktada, 189 ekiple, 706 personelle görev başında olduklarını söyledi.

Manisa

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Vali Özkan, 2025 yılına huzurlu ve güvenli bir başlangıç yapılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, gece gündüz demeden fedakarca çalışan personele teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.