Denizli, Manisa ve Uşak'ta 15 Temmuz dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi

Denizli, Manisa ve Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi, şehit kabirleri ziyaret edildi.

Denizli'de Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Coşkun ve beraberindekiler, daha sonra Merkezefendi ilçesindeki 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda açılan "Zaferin adı Türkiye" fotoğraf sergisini gezdi.

Manisa

Manisa'da Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua edildi, protokol üyeleri ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Anma programına, Vali Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Garnizon Komutanı ve 8. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Uşak

Uşak'ta da Şekerevleri Mezarlığı'ndaki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edildi. Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Muğla Marmaris'te 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Mehmet Çetin'in Yoncalı köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma programına, Vali Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Samancı, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.