Denizli kekiğinde hasat sürüyor

DENİZLİ - Dünyanın kekik bahçesi olan ve bu alanda 'Coğrafi İşaret' tescili bulunan Denizli'de, yeni hasat sezonu devam ediyor.

Dünyanın kekik bahçesi olan ve bu alanda 'Coğrafi İşaret' tescili bulunan Denizli'de, yeni sezon ürünlerin hasadı sürüyor. Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi başta olmak üzere çevre bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren çiftçilerin tarlalarında olgunlaşan kekikler biçilmesi devam ediyor. Traktörlerin arkasındaki makineyle tarlalardan biçilen kekikler kurutma işlemi için iki gün bekletildikten sonra toplanarak patozla dövülüp çuvallara doldurularak satışa hazır hale getiriliyor. Bölge halkının en önemli geçim kaynağı arasında yer alan kekik, aroması ve tadıyla alıcılara ulaştırılıyor. Bölgede hasat zamanı gelen kekiğinin bu yıl rekoltede artış yaşandığı ancak fiyatının düşük olduğu belirtildi.

Türlübey Mahallesinde kekik üreticisi Himmet Taşkıner "Ben kekik ve ceviz üretimi yapıyorum. Yağışların çok olmasından dolayı yüzde elli zarardayım. On yıldır kekik yetiştiriyorum. Bu yıl ki kadar zarar etmedim" dedi. Bu yıl beş ton kekik elde etmeyi beklediğini, ancak dört yüz kilo hasat yaptığını belirten üretici Hüseyin Uslu da "İşçilik ücretleri çok yüksek. Tüccarlar alım yapmaya gelmiyorlar. Herkes çiftçiden geçiniyor ama hiçbir değerimiz yok "dedi.

"Üreticinin elinden ürününü ucuza almayın"

Kekik hasadının çiftçilere hayırlı olmasını temenni eden Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, "Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre yüzde otuz ila yüzde elli oranında verim kaybı var. Bu tüm ürünlerde de geçerli. Bizzat sahada bunu gözlemliyoruz. Enflasyon şartlarını da göz önüne aldığımızda üretim zorlaşmaktadır. Bugün bir kilo kekiğin maliyeti 20- 25 liradır. Gübre, ilaç, mazot, işçilik giderleri çok artmış, enflasyon canavarı kazançlarımızı elimizden götürmüştür. Gelecek yıl çiftçimiz yeniden mahsulünü ekip biçemez hale gelmiştir. Buradan kekik tüccarlarına da sesleniyorum. Üreticinin elinden ürününü ucuza almayın, değerinde alın ki gelecek yıl çiftçi üretimini yapabilsin. Bu durum sadece kekikle sınırlı değil. Çilek üreticisi, üzüm üreticisi, tütün üreticisi, buğday, arpa üreticisi de iklim şartlarından ve enflasyondan dolayı kötü etkilenmiştir. Bunu geçtiğimiz yıl da dile getirmiştik. Zaten ekim alanları ve üreticisi sayısı her geçen yıl azalmaktadır. Çiftçi ektiği üründe umduğunu bulamazsa seneye yeni bir ürün denemek zorunda kalır. Çiftçimize, üreticimize sahip çıkalım, ezdirmeyelim. Çiftçi kardeşlerimizde ürünlerine sahip çıksınlar. Ülkemizin en kaliteli kekiği bu topraklarda yetişiyor. Üstelik bu yıl kekik üretimi azaldı. Elimizdeki ürüne sahip çıkalım, değerini bulmadan asla satmayalım. Ortada spekülatif söylemler dolaşmaktadır. Bu yıl tüccar gelmeyecek, gelse de az alım yapacak şeklinde yanlış bilgiler ortalıkta dolaşmaktadır. Zaten ürün az. Az olan ürünün değeri daha yüksek olmak zorundadır" dedi.