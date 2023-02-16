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Denizli itfaiye personeli enkazda bulunan para ve değerli eşyaları askere teslim etti

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Denizli itfaiye personeli enkazda bulunan para ve değerli eşyaları askere teslim etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında buldukları para ve değerli eşyaları güvenlik güçlerine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında buldukları para ve değerli eşyaları güvenlik güçlerine teslim etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ekiplerinin akın ettiği deprem bölgesinde bulunan Denizli itfaiye personeli, Hatay merkezde katıldıkları çalışmalarda Saraykent Mahallesi 3011 Sokak'taki bir enkazda poşette döviz ile küçük çantada ziynet eşyaları buldu.

Kurtarma ekiplerinin enkazda buldukları döviz ile ziynet eşyaları koruma altına alınıp tutanak tutularak yetkililere teslim edildi.

İtfaiye amiri Samet Karateke, yaptığı açıklamada, depremin ardından bölgeye giderek arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Enkazdaki çalışma sırasında döviz ve ziynet eşyasına rastlayınca durumu yetkililere bildirdiklerini anlatan Karateke para ve altınların kayıtlarını yaparak güvenlik güçlerine teslim ettiklerini belirtti.

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Kaynak: AA / Güncel

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