Denizli İl Jandarma Komutanlığı Vatandaşları KADES Uygulaması Hakkında Bilgilendiriyor

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşları KADES uygulamasında bilgilendirirken, kendilerinin hiçbir zaman yalnız olmadıklarını belirtti. Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, ilçe ilçe, köy köy gezerek, KADES uygulamasını anlatmaya devam ediyor.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşları "KADES" uygulamasında bilgilendirirken, kendilerinin hiçbir zaman yalnız olmadıklarını belirtti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, ilçe ilçe, köy köy gezerek, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "KADES" uygulamasını anlatmaya devam ediyor. Bu çerçevede çalışan ekipler Buldan'da düzenlenen Tripolis Kültür ve Turfanda Sultaniye Üzüm Festivali'nde, Mobilya ve Ev Ürünü Fuarı kurulan stantları yanı sıra sokak sokak gezerek uygulamanın özelliklerini, hangi durumda kullanılması gerektiğini ve kullanma sonrasında edilen müdahaleden bahsetti. - DENİZLİ