Denizli İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kaçakçılık Operasyonu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eylül ayı içerisinde yaptığı çalışmalarda birçok kaçak tarihi eser, teknolojik alet ve diğer malzemeler ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eylül ayı içerisinde yaptığı çalışmalarda 312 kaçak tarihi eser, 130 kaçak teknolojik alet, 28 kilo kaçak tütün, 12 bin 600 boş makaron, 3 bin 400 dolu makaron,45 litre kaçak motorin, 3 adet av tüfeği, 1 tabanca ve 8 kazı malzemesi ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde yaptığı çalışmalarda 12 kaçak tarihi eser, 130 kaçak teknolojik alet, 28 kilo kaçak tütün, 12 bin 600 boş makaron, 3 bin 400 dolu makaron,45 litre kaçak motorin, 3 adet av tüfeği, 1 tabanca ve 8 kazı malzemesi ele geçirirken ele geçirilen malzemeler gerekli kurumlara teslim edildi. - DENİZLİ