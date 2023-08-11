Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kadına Şiddete Dikkat Çekti

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 26. Yatağan Bıçakçılık ve Kefe Yaylası Şenlikleri'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek hedefiyle "Kadına El Kalkamaz" broşürü dağıtıp, vatandaşları şiddete karşı bilgilendirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, aile içi şiddetle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından 26. Yatağan Bıçakçılık ve Kefe Yaylası Şenlikleri çerçevesinde, konser alanında durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla vatandaşlara Kadına El Kalkamaz mottosuyla bilgilendirme videosu izletildi. Ayrıca stant ve pankart açıp, erkek vatandaşlara 6284 sayılı Kanun hakkında, kadınlara ise KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirmede bulundu. - DENİZLİ