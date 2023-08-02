Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın yerine Yavuz Sağdıç atandı

Emniyet Müdürlükleri Kararnamesiyle merkeze çekilen Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın yerine bu göreve Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç atandı.

Emniyet Müdürleri atama kararnamesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişirken, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Erzurum, Edirne, Şanlıurfa ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 24 ilin emniyet müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınarak merkeze çekildi.

Merkeze çekilen isimlerden birisi olan Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın yerine bu göreve Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç atandı. - DENİZLİ