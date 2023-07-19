Denizli Honaz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, 1 hektar alanda etkili oldu ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Aşağıkaraçay Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık 7 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter sevk edildi.
1 hektar alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor.