Denizli Honaz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, 1 hektar alanda etkili oldu ve soğutma çalışmaları devam ediyor.