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Denizli haberleri... Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan İçişleri Bakanı Agok ile görüştü

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Denizli haberleri... Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan İçişleri Bakanı Agok ile görüştü

Edinilen Denizli gelişmesine göre Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan İçişleri Bakanı Mahmud Solomon Agok ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan İçişleri Bakanı Mahmud Solomon Agok ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel konular ile Güney Sudan'daki barış süreci ve Türkiye'nin katkıları ele alındı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel

Süleyman Soylu Güney Sudan Türkiye Güncel Haberler

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