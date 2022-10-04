Denizli haberleri... Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan İçişleri Bakanı Agok ile görüştü
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Edinilen Denizli gelişmesine göre Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan İçişleri Bakanı Mahmud Solomon Agok ile bir araya geldi.
Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan İçişleri Bakanı Mahmud Solomon Agok ile bir araya geldi.
İçişleri Bakanlığında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel konular ile Güney Sudan'daki barış süreci ve Türkiye'nin katkıları ele alındı.
Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel