Denizli haberleri... Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan İçişleri Bakanı Agok ile görüştü Güncel Haberler Edinilen Denizli gelişmesine göre Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan İçişleri Bakanı Mahmud Solomon Agok ile bir araya geldi. Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan İçişleri Bakanı Mahmud Solomon Agok ile bir araya geldi. İçişleri Bakanlığında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel konular ile Güney Sudan'daki barış süreci ve Türkiye'nin katkıları ele alındı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Erdem Süleyman Soylu Güney Sudan Türkiye Güncel Haberler

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