Denizli haberleri: Japonya, ABD ve Güney Kore, Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı Güncel Haberler Denizli bölgesinden gelen habere göre Japonya, ABD ve Güney Kore, son dönem Çin'in askeri faaliyetlerinin arttığı Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı çıkacak. Japonya, ABD ve Güney Kore, son dönem Çin'in askeri faaliyetlerinin arttığı Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı çıkacak. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu marjında New York'ta bir araya gelen üç ülkenin Dışişleri Bakanı, üçlü ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa görüşmesi sonrası ortak bildiri yayımlandı. Dışişleri Bakanları, Çin'in faaliyetlerini arttığı Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı çıkılması ve nüfusunu artırdığı Pasifik ada ülkelerinin desteklenmesinde anlaştı. Bildiriye göre üç bakan, Kuzey Kore'nin "nükleer deneme gerçekleştirmesi halinde, bu ülkeye, uluslararası toplumca güçlü ve kararlı tepkisiyle karşılık verilmesinde" anlaştı. Zirveye ilişkin Japon hükümeti açıklamasına göre, ABD-Japonya ve ABD-Güney Kore ittifaklarının caydırıcılık kapasitelerini artırılarak, üçlü güvenlik iş birliğini geliştirilecek. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Tam Gemi Şok Denemeleri Güney Kore Japonya Asya Güncel Haberler

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