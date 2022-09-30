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Denizli haberleri: Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor

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Denizli haberleri: Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor

Denizli haberleri... ABD'nin Florida eyaletinde büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın, Güney Carolina ve Georgia eyaletlerine ilerlediği bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletinde büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın, Güney Carolina ve Georgia eyaletlerine ilerlediği bildirildi.

Ulusal Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, "Ian Kasırgası nedeniyle kuzeydoğu Florida, Georgia ve Güney Carolina kıyılarında yaşamı tehdit eden bir fırtına tehlikesi var." ifadesine yer verildi.

Ulusal Kasırga Merkezi ise Ian Kasırgası'nın tahmini rotasına göre bugün Güney Carolina kıyılarına yaklaşacağı, bu gece ve yarın ise Kuzey ve Güney Carolina'nın iç bölgelerine ilerleyeceği bilgisini paylaştı.

Küba'yı "kategori 3" şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında "kategori 4" şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti.

Florida kıyılarını "5. Kategori" kasırga olarak vuran Ian, karada hız kaybetmiş ve "tropikal fırtına" statüsüne düşmüştü. Kasırganın neden olduğu tahribatı AA görüntülemişti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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