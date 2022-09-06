Denizli haberleri... Güney Sudan'daki çatışmalarda yaklaşık 3 ayda 173 kişi öldü

Denizli haberi: Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), ülkede ordu ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle 11 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında 173 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), ülkede ordu ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle 11 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında 173 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

UNMISS tarafından Güney Sudan'daki çatışmalar ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ordu ile silahlı gruplar arasında yaklaşık 3 ayda yaşanan çatışmalarda 173 kişinin öldüğü bildirildi.

Güvenlik sorunları nedeniyle sivillerin olumsuz etkilendiği belirtilirken, en az 131 kadının da cinsel istismara maruz kaldığı aktarıldı.

Çatışmaların özellikle Koch, Leer ve Mayendit gibi bölgelerde yoğunlaştığı ve 28 köyün etkilendiği kaydedildi.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.?

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 yılında taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.