Denizli haberleri: Güney Kore ve Filipinler Devlet Başkanları, BM Genel Kurulu'na ilk kez hitap etti

Edinilen Denizli gelişmesine göre Güney Kore ve Filipinler Devlet Başkanları, göreve gelmeleri sonrası ilk kez hitap ettikleri Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda "uluslararası hukuk ve dayanışma" mesajları verdi.

Güney Kore ve Filipinler Devlet Başkanları, göreve gelmeleri sonrası ilk kez hitap ettikleri Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda "uluslararası hukuk ve dayanışma" mesajları verdi.

Görevini mayıs başında üstlenen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 77. Genel Kurul'a hitabında, barışa yönelik tehditlerde uluslararası toplumun dayanışmasına dikkati çekti.

Yoon, "Statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüsleri, nükleer güç kullanma tehditleri ve sistematik insan hakları ihlalleri, küresel toplumun barışını tehlikeye atıyor." dedi.

Ülkesinin, BM çabaları sayesinde "bugünkü pozisyonunda bulunduğunu" belirten Yoon, küresel barış ve refahın geliştirilmesi için ülkesinin sorumluluklarını yerine getireceğini söyledi.

Yoon, "Özgürlük ve barışa yönelik tehditlerin üstesinden, dayanışma ve BM sisteminde konsolide edilen küresel normların evrensel çerçevesine korkusuz bağlılıkla gelinebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Konseyi 'hizada tutacak' güçlendirilmiş Genel Kurul"

Haziran sonu göreve gelen Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. da ilk kez katıldığı Genel Kurul'da, ülkesinin, 2027-28 dönemi için Güvenlik Konseyi'ne adaylığına destek istedi.

Marcos Jr, "Küresel gelgitlerin ortasında, ortak gemimizi önemli bir 'dengeleyici ağırlık' stabilize ediyor. Bu bizim, uluslararası hukukça yönetilen ve eşitlik ve adalet ilkelerinin rehberliğindeki açık, kapsayıcı uluslararası düzenimizdir." diye konuştu.

Uluslararası hukukun öngörülebilirliğine ve istikrarına destek verdiklerini anlatan Marcos Jr, "özellikle 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesini (UNCLOS) desteklediklerini" kaydederek, "mantık ve doğrulukla, ulusların farklılıklarını nasıl çözüme kavuşturabileceğinin örneğini" oluşturduklarını dile getirdi.

Marcos Jr, "Aralıksız dayanışmamız, reform edilmiş ve kapsayıcı Güvenlik Konseyi ve konseyi 'hizada tutacak' güçlendirilmiş Genel Kurul'dan fayda görecektir. Aynı zamanda BM, küresel barışı korumada amiral gemisi geleneğini ilerletmelidir." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin "herkese dost; hiç kimseye düşman" dış politikasını sürdüreceğini vurgulayan Marcos Jr, Filipinler'in, 2027-28 dönemi Güvenlik Konseyi'ne adaylığı için BM üyesi devletlerin desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi.