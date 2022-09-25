Denizli haberleri... Denizli'deki trafik kazasında yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastanede öldü Güncel Haberler Denizli haber: Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Denizli- Antalya kara yolundaki Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde dün akşam saatlerinde, Ramazan Özcan Erkan'ın kullandığı 64 DT 606 plakalı otomobil, Mahmut Ünlü idaresindeki 20 YA 611 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince, çıkarıldı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 9 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan 3 yaşındaki Öykü Ünlü, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Güncel Kaynak: AA / Ali Bilge Serinhisar Antalya Denizli Güncel Haberler

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