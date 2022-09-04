Denizli haberleri | Denizli'de taksiye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Edinilen Denizli gelişmesine göre Denizli'nin Çivril ilçesinde taksiye çarpan motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Denizli'nin Çivril ilçesinde taksiye çarpan motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Kubilay Çoban'ın kullandığı 20 LZ 426 plakalı motosiklet, Gürpınar Mahallesi'nde, 64 SF 234 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kubilay Çoban'ı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Umahan Öz Denizli Güncel Haberler

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