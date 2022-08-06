Denizli haberleri... Denizli'de sulama kanalına düşen otomobili itfaiye çıkardı Denizli habere göre Denizli'nin Çivril ilçesinde yoldan çıkıp sulama kanalına düşen otomobil, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Denizli'nin Çivril ilçesinde yoldan çıkıp sulama kanalına düşen otomobil, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Hadım Mahallesi'nde Engin S. yönetimindeki 34 HA 0050 plakalı otomobil, yoldan çıkarak kanala uçtu. Sürücü Engin S. ile otomobilde bulunan Sultan Demir S, suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Otomobil, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kanaldan çıkarıldı. Güncel AA / Ali Bilge Denizli İtfaiye Güncel Haberler

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